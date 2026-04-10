அதிமுக கூட்டணிக்கு விழுப்புரம் மாவட்ட நாட்டாமை சங்கம் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
இச் சங்கத்தின் செயற்குழு கூட்டம் விழுப்புரம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி தெருவில் உள்ள அதன் அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது (படம்). கூட்டத்துக்கு ஆா்.தேவமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா்.
நடைபெறவிருக்கும் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்து இக்கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்திலுள்ள கிராமங்கள் மற்றும் நகர நாட்டாமைகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனா். ஒவ்வொரு வீட்டுத் திண்ணை வாயிலாகவும், உறவினா்கள், சுவரொட்டி, துண்டு பிரசுரம், பேஸ் புக், சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாகவும் வாக்கு சேகரிப்பது என தீா்மானிக்கப்பட்டது.
மழவந்தாங்கல் சுபாஷ் சந்திரபோஸ், வெள்ளிமேடுபேட்டை கணேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
வீடியோக்கள்
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு