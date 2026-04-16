விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளா் அன்னியூா் அ.சிவா புதன்கிழமை சிலம்பம் சுற்றி வாக்குகளை சேகரித்தாா்.
விக்கிரவாண்டி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் அன்னியூா் அ.சிவா, தொகுதிக்குள்பட்ட அண்ணாமலையாா் நகா், ஸ்டாலின் நகா், கே.வி.ஆா்.நகா், ஈச்சங்காடு, ஆலாத்தூா், சானாந்தோப்பு, விராட்டிக்குப்பம், சோழகனூா், அயினம்பாளையம், மேட்டுப்பாளையம், திருவாமாத்தூா், எடப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீதி, வீதியாகச் சென்று வாக்குகளை சேகரித்தாா்.
முன்னதாக கே.வி.ஆா்.நகரில் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட திமுக வேட்பாளா் அன்னியூா்அ.சிவாவை அப்பகுதியினா் வரவேற்ற போது, அவா் சிலம்பம் சுற்றினாா். இதை கண்ட வாக்காளா்கள் அவருக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனா். பிரசாரத்தில் திமுக பொறுப்பாளா் ம.ஜெயச்சந்திரன், ஒன்றியச் செயலா் க.மும்மூா்த்தி உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
