விக்கிரவாண்டி தொகுதியை மேம்படுத்த மேலும் பல திட்டங்களை செயல்படுத்துவேன்: திமுக வேட்பாளா் அன்னியூா் அ.சிவா உறுதி

விக்கிரவாண்டி தொகுதியை மேம்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்று திமுக வேட்பாளா் அன்னியூா் அ.சிவா எம்எல்ஏ தெரிவித்தாா்.
விக்கிரவாண்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட அனுமந்தபுரம், போரூா், கொங்காரம் பூண்டி சின்னதச்சூா், புதூா், தொரவிதாங்கல் அத்தியூா்திருக்கை, செல்லங்குப்பம், அடங்குணம், தி.கொசப்பாளையம், வெங்கமூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் வியாழக்கிழமை வாக்கு சேகரித்த வேட்பாளா் அன்னியூா் அ.சிவா பிரசாரத்தின்போது பேசியது:
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற இடைத் தோ்தலில் வெற்றி பெற்ற நான், 18 மாதங்களில் தொகுதியின் வளா்ச்சிக்குத் தேவையான திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளேன். சாலை வசதி, குடிநீா் மேம்பாடு, மருத்துவம், கல்வி என அனைத்துத் தரப்பு மக்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளேன்.
18 மாதங்களில் ரூ.700 கோடிக்கு மேலான திட்டங்கள் விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. விபத்துகளைத் தடுக்க மேம்பாலம், கிராமப்புறங்களில் தாா்ச்சாலைகள், சுகாதார நிலையங்களை மேம்படுத்துதல், தொழில்பேட்டை உருவாக்குதல் என பல்வேறு தரப்பு மக்களுக்கும் பயனளிக்கும் திட்டங்கள் நிறைவேற்றிய நான், அடுத்த 5 ஆண்டுகளிலும் இந்த தொகுதியை மேம்படுத்துவதற்கான பல்வேறு திட்டங்களை சிறப்பு முன்னெடுப்பாக மேற்கொள்வேன் என்றாா்.
பிரசாரத்தின்போது திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் கல்பட்டு வி.ராஜா, ஆா்.முருகன், ஆா்.பி.முருகன், ஜெ.ஜெயபால், வி.ஜெ,.கில்பா்ட்ராஜ் காணை ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் நா.கலைச்செல்வி மற்றும் கூட்டணிக் கட்சியினா் பங்கேற்றனா்.
சிலம்பம் சுற்றி வாக்குசேகரித்த திமுக வேட்பாளா்
அன்னியூரில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை