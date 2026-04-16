Dinamani
ரஷியா, ஈரான் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதற்கான அனுமதி நீட்டிக்கப்படாது: அமெரிக்கா இன்றுமுதல் நாடாளுமன்ற சிறப்பு அமா்வு- மகளிா் இடஒதுக்கீடு-தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாக்கள் அறிமுகம்ரூ.8 ஆயிரம் இலவச கூப்பன் விநியோகம்: திமுகவினா் மீது போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு மகளிர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவு; தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு! - ராகுல்தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு: தனிப்பட்ட இயக்கத்தின் போராட்டம் அல்ல; தமிழ்நாட்டின் போராட்டம் - மு.க. ஸ்டாலின்பாக். மூலம் அமெரிக்காவுடன் தொடரும் பேச்சு! - ஈரான் அரசு அறிவிப்பு!அதிமுக அரசின் ஏதாவது ஒரு சாதனையைக் கூறி பழனிசாமியால் ஓட்டு கேட்க முடியுமா? மு.க. ஸ்டாலின்தேர்தல் முக்கியமல்ல, சுயமரியாதையே முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின் உ.பி.யில் 17 வயது சிறுமிக்கு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை! தூக்கிட்டுத் தற்கொலை!சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடுமீஞ்சூரில் மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்! அரிவாளால் வெட்டிய இளைஞர்கள்! திமுக தோற்க வேண்டும் என ராகுல் நினைக்கிறார்: அண்ணாமலை பேச்சுதொகுதி மறுவரையறை! தமிழ்நாட்டில் நாளை கருப்புக் கொடிப் போராட்டம்! - மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
விழுப்புரம்

பல் மருத்துவா் சங்கம் சாா்பில் கருத்தரங்கம்

விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனத்தில் இந்திய பல் மருத்துவ சங்கம் சாா்பில் பல் மருத்துவம் குறித்த கல்விக் கருத்தரங்கம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

திண்டிவனத்தில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற பல் மருத்துவா்கள்.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 10:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இக்கருத்தரங்கில், புதுச்சேரி வெங்கடேஸ்வரா பல் மருத்துவக் கல்லூரியின் தாடை மற்றும் முக அறுவை சிகிச்சை உதவிப் பேராசிரியா் மருத்துவா் பாலச்சந்திரன் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று, பல் மருத்துவத்தில் அவசர நிலைகள் மற்றும் முதன்மை மேலாண்மை எனும் தலைப்பில் பேசினாா்.

இதில், திண்டிவனம், செஞ்சி, விழுப்புரம் பகுதிகளைச் சோ்ந்த பல் மருத்துவா்கள் பங்கேற்று பயனடைந்தனா். ஏற்பாடுகளை பல் மருத்துவா்கள்அருண், ராஜசேகா், இளையராஜா ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.

தொடர்புடையது

அனுமதியின்றி தோ்தல் ஆலோசனைக் கூட்டம்: திமுகவைச் சோ்ந்த 51 போ் மீது வழக்கு

அனுமதியின்றி தோ்தல் ஆலோசனைக் கூட்டம்: திமுகவைச் சோ்ந்த 51 போ் மீது வழக்கு

காா் மீது பைக் மோதல்: மாணவா் உயிரிழப்பு

காா் மீது பைக் மோதல்: மாணவா் உயிரிழப்பு

திண்டிவனம் கல்லூரியில் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

திண்டிவனம் கல்லூரியில் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

யுபிஎஸ்சி தோ்வில் வெற்றி பெற்ற புதுச்சேரி பெண் பல் மருத்துவா்

யுபிஎஸ்சி தோ்வில் வெற்றி பெற்ற புதுச்சேரி பெண் பல் மருத்துவா்

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 ஏப்ரல் 2026