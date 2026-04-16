பல் மருத்துவா் சங்கம் சாா்பில் கருத்தரங்கம்

விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனத்தில் இந்திய பல் மருத்துவ சங்கம் சாா்பில் பல் மருத்துவம் குறித்த கல்விக் கருத்தரங்கம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கருத்தரங்கில், புதுச்சேரி வெங்கடேஸ்வரா பல் மருத்துவக் கல்லூரியின் தாடை மற்றும் முக அறுவை சிகிச்சை உதவிப் பேராசிரியா் மருத்துவா் பாலச்சந்திரன் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று, பல் மருத்துவத்தில் அவசர நிலைகள் மற்றும் முதன்மை மேலாண்மை எனும் தலைப்பில் பேசினாா்.
இதில், திண்டிவனம், செஞ்சி, விழுப்புரம் பகுதிகளைச் சோ்ந்த பல் மருத்துவா்கள் பங்கேற்று பயனடைந்தனா். ஏற்பாடுகளை பல் மருத்துவா்கள்அருண், ராஜசேகா், இளையராஜா ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.
