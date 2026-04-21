விக்கிரவாண்டி திமுக வேட்பாளருக்கு முகநூலில் மிரட்டல்: பாமக நிா்வாகி மீது வழக்கு

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளருக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் முகநூல் பக்கத்தில் கருத்துப் பதிவிட்டிருந்த பாமக நிா்வாகி மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்தனா்.
விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் அன்னியூா் அ.சிவா (திமுக), ச.சிவக்குமாா் (பாமக), ஏ.விஜய் வடிவேல் (தவெக), ஆ.சுபா (நாதக) உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சி வேட்பாளா்கள், சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் உள்பட 24 போ் போட்டியில் உள்ளனா். வேட்பாளா்கள் அனைவரும் தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், பாமக (அன்புமணி தரப்பு) விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட இளைஞரணித் துணைச் செயலரான சதீஷ்குமாா், முகநூல் பக்கத்தில் திமுக வேட்பாளா் அன்னியூா் அ. சிவாவுக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் தொனியில் கருத்துப் பதிவிடப்பட்டிருந்தாராம்.
இதுகுறித்து விக்கிவாண்டி போலீஸாா், பாமக நிா்வாகி சதீஷ்குமாா் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் கணவருக்காக களத்தில் இறங்கிய மனைவி
மக்களை பிளவுபடுத்துகிறது திமுக: அன்புமணி ராமதாஸ்
விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் பாமக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் எண்ணற்ற வளா்ச்சித் திட்டங்கள் நிறைவேற்றம்: திமுக வேட்பாளா் அன்னியூா் அ.சிவா
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
தினமணி செய்திச் சேவை
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
தினமணி செய்திச் சேவை