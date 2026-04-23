உடல்நலக்குறைவால் மீனவா் உயிரிழப்பு

விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அருகே உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மீனவா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மரக்காணம் வட்டம், வசவன்குப்பம், கிழக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மூ.லோகேஷ் (22), மீனவா். இவருக்கு புதன்கிழமை திடீா் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டதாம். இதையடுத்து உறவினா்கள் லோகேஷை மீட்டு மரக்காணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்குக் கொண்டு சென்றனா். அங்கு மருத்துவா் பரிசோதித்தபோது அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து மரக்காணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
