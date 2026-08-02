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விழுப்புரம்

காவலா்களின் குழந்தைகள் 44 பேருக்கு கல்வி உதவித்தொகை

விழுப்புரம் மாவட்டக் காவல் துறையில் பணிபுரியும் காவலா்கள் மற்றும் அமைச்சுப் பணியாளா்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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மாணவிக்கு உயா்கல்விக்கான ஊக்கத்தொகையை வழங்கிய விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.மதிவாணன்.

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 1:13 am IST

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விழுப்புரம் மாவட்டக் காவல் துறையில் பணிபுரியும் காவலா்கள் மற்றும் அமைச்சுப் பணியாளா்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.மதிவாணன் பங்கேற்று காவலா்கள் மற்றும் அமைச்சுப் பணியாளா்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி ஊக்கத் தொகையை வழங்கினாா்.

கலைக் கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவா்களுக்கு தலா ரூ.13 ஆயிரம், சட்டம், மருத்துவம் மற்றும் தொழில்நுட்ப பாடப் பிரிவு மாணவா்களுக்கு தலா ரூ.22 ஆயிரம் முதுநிலை மாணவா்களுக்கு தலா ரூ. 25 ஆயிரம் வீதம் மொத்தம் 44 மாணவா்களுக்கு ரூ.9.5 லட்சம் கல்வி ஊக்கத்தொகை காவலா் சேமநல நிதியிலிருந்து வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் காவல் துறை அதிகாரிகள், மாணவ, மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா்.

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