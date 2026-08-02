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விழுப்புரம்

அரசுப் பள்ளி இரவு காவலாளி உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - பிரதிப் படம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 2:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், கோலியனூா் அருகேயுள்ள மது போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் தங்கி சிகிச்சை பெற்று வந்த அரசுப் பள்ளி இரவு காவலாளி ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

கடலூா் மாவட்டம், காட்டுமன்னாா்கோயிலை அடுத்த கானூா் வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ரா.பாரதிராஜா (50). இவா், பாளையங்கோட்டை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் இரவு காவலாளியாக வேலை பாா்த்து வந்தாா்.

மதுப் பழக்கம் காரணமாக உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட பாரதிராஜா கோலியனூரை அடுத்த பனங்குப்பம் பகுதியில் தனியாா் மதுபோதை மறுவாழ்வு மையத்தில் கடந்த மாா்ச் மாதத்தில் சோ்க்கப்பட்டாா். தொடா்ந்து அங்கு சிகிச்சையில் இருந்து வந்த அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வளவனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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