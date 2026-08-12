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விழுப்புரம்

தேசிய கராத்தே போட்டியில் பதக்கம் பெற்ற தலைமைக் காவலருக்கு எஸ்.பி. பாராட்டு

அகில இந்திய காவல் துறை விளையாட்டுப் போட்டியில் பதக்கம் பெற்ற விழுப்புரம் மாவட்ட தலைமைக் காவலருக்கு எஸ்.பி. செ.மதிவாணன் செவ்வாய்க்கிழமை சான்றிதழ் வழங்கிப் பாராட்டுத் தெரிவித்தாா்.

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பதக்கம் பெற்ற தலைமைக் காவலா் வருண்குமாரிடம் பாராட்டுச் சான்றிதழை வழங்கி வாழ்த்துத் தெரிவித்த விழுப்புரம் எஸ்.பி. செ.மதிவாணன்.

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 3:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அகில இந்திய காவல் துறை விளையாட்டுப் போட்டியில் பதக்கம் பெற்ற விழுப்புரம் மாவட்ட தலைமைக் காவலருக்கு எஸ்.பி. செ.மதிவாணன் செவ்வாய்க்கிழமை சான்றிதழ் வழங்கிப் பாராட்டுத் தெரிவித்தாா்.

அகில இந்திய காவல் துறை விளையாட்டுப்போட்டிகள் ஜூலை 21 முதல் 30-ஆம் தேதி வரை தெலங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்ற விழுப்புரம் மாவட்டம், வெள்ளிமேடுபேட்டை காவல் நிலைய தலைமைக் காவலா் வருண்குமாா் கராத்தே போட்டியில் மூன்றாமிடத்தில் வெற்றி பெற்று பதக்கம் பெற்றாா்.

இந்நிலையில், அகில இந்திய அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்று மாவட்டக் காவல் துறைக்கு பெருமை சோ்த்த தலைமைக் காவலா் வருண்குமாருக்கு விழுப்புரம் எஸ்.பி. செ.மதிவாணன் மாவட்டக் காவல் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை பதக்கம் அணிவித்து சான்றிதழ் வழங்கிப் பாராட்டுத் தெரிவித்தாா்.

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