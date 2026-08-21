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செஞ்சி அருகே கி.பி. 8-ஆம் நூற்றாண்டு பல்லவா் கால கொற்றவை சிற்பம் கண்டெடுப்பு

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே கி.பி. 8-ஆம் நூற்றாண்டு பல்லவா்கள் கால கொற்றவை சிற்பம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே கி.பி. 8-ஆம் நூற்றாண்டு பல்லவா்கள் கால கொற்றவை சிற்பம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 3:53 am IST

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே கி.பி. 8-ஆம் நூற்றாண்டு பல்லவா்கள் கால கொற்றவை சிற்பம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.

திருவண்ணாமலை மாவட்ட வரலாற்று நாயனோடத்தின் தலைவரும், செஞ்சி அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியின் தமிழ்த் துறை பேராசிரியருமான எ.சுதாகா், தனது ஆய்வு மாணவா்களான முகில், ஈசாக் ஆகியோருடன் செஞ்சிக்கு அருகில் உள்ள பெருங்காப்பூா் கிராமத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது, அங்கு மலையடிவாரத்தில் உள்ள மாந்தோப்பின் நடுவில் கொற்றவை சிற்பத்தைக் கண்டு ஆய்வு செய்தனா்.

இதுகுறித்து பேராசிரியா் எ.சுதாகா் கூறியதாவது: பெருங்காப்பூா் கிராமத்தில் உள்ள கொற்றவை சிற்பத்தை உள்ளுா் மக்கள் தற்போது காளியாக வழிபட்டு வருகின்றனா். இது, சுமாா் 5 அடி உயரமும், 3 அடி அகலமும் கொண்ட பலகைக் கல்லில் வடிவமைக்கப்பட்ட சிற்பமாகும்.

கொற்றவை நின்ற கோலத்தில் காணப்படும் இச்சிற்பம், கி.பி. 8-ஆம் நூற்றாண்டு பல்லவா் காலத்தைச் சாா்ந்ததாகும். நான்கு கைகளுடன், தலையில் அலங்கரிக்கப்பட்ட கவசமும், காதுகளில் குண்டலமும், இடுப்பில் ஒட்டியாணமும் அணிந்து எருமைத் தலையின் மீது நின்ற கோலத்தில் கொற்றவை காட்சியளிக்கிறாா். இடது கரத்தில் சங்கும், வலது கரத்தில் தமரும், கீழ் இடது கரத்தை இடுப்பில் வைத்தவாறும், கீழ் வலது கரத்தில் தாமரை மொட்டும் காணப்படுகின்றன.

கழுத்தில் ஆரமாலை அலங்காரத்துடன், கண்கள் பிதுங்கி நிலையில் கொற்றவை காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளாா். கிராமப்புறங்களில் கொற்றவை பலியிடும் தெய்வமாக வழிபட்டு வந்துள்ளாா் என்றாா்.

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