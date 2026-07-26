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விழுப்புரம்

திருக்கோவிலூா் அருகே பல்லவா் கால விஷ்ணு சிற்பம் கண்டெடுப்பு

திருக்கோவிலூா் அருகே பல்லவா் காலத்தைச் சோ்ந்த அரிய விஷ்ணு சிற்பம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலூா் அருகே கண்டெடுக்கப்பட்ட பல்லவா் கால விஷ்ணு சிற்பம்.

Updated On :26 ஜூலை 2026, 2:16 am IST

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கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலூா் அருகே பல்லவா் காலத்தைச் சோ்ந்த அரிய விஷ்ணு சிற்பம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

திருக்கோவிலூா் அருகிலுள்ள வடமருதூா் பிரதீப்குமாா் அளித்த தகவலின்பேரில், விழுப்புரத்தைச் சோ்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளா் கோ.செங்குட்டுவன், அங்கு கள ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது பல்லவா் காலத்தைச் சோ்ந்த அரிய விஷ்ணு சிற்பம் இருப்பது கண்டெடுக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து செங்குட்டுவன் கூறியது: வடமருதூா் - அத்தண்டமருதூா் கிராம எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் கள ஆய்வு மேற்கொண்ட போது, தனியாருக்குச் சொந்தமான விளைநிலத்தில் விஷ்ணு சிற்பம் வழிபாட்டில் இல்லாமல் கிடத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட் டது.

சுமாா் 6 அடி உயரமுள்ள பலகைக் கல்லில் இந்த சிற்பம் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் நான்கு கரங்களுடன் விஷ்ணு நின்ற கோலத்தில் காட்சி தருகிறாா். அவரது முன்னிரு கரங்களில் வலது கரம் அபய முத்திரையுடனும், இடது கரம் இடுப்பின் மீது வைத்த நிலையிலும் காணப்படுகின்றன.

பின்னிரு கரங்களில் சங்கு, சக்கரம் ஏந்தியிருக்கிறாா். அழகிய தலையலங்காரம், காதணிகள், கழுத்தணி, பாதம் வரையிலான முடிச்சுகளுடன் கூடிய இடையாடை அணிந்திருக்கிறாா். தாமரை பீடத்தின் மீது கம்பீரமாக நின்றிருக்கிறாா். விஷ்ணுவின் கால்களுக்கு அருகாமையில் இரண்டு பக்கமும் கால்களை மடக்கி கைகளை குவித்து அவரை வணங்கும் நிலையில் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி அமா்ந்து இருக்கின்றனா்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆலகிராமம் எமதண்டீசுவரா் கோயிலிலுள்ள விஷ்ணு சிற்பத்தை இந்தச் சிற்பம் ஒத்திருக்கிறது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இதுவரை கண்டறியப்பட்ட விஷ்ணு சிற்பங்களில் இருந்து இது பெரிதும் மாறுபட்டு ள்ளது. அந்த வகையில் இது மிகவும் அரிய சிற்பமாகத் திகழ்கிறது. பல்லவா் காலத்தைச் (கி.பி.8-ஆம் நூற்றாண்டு) சோ்ந்த இந்த சிற்பம் 1,200 ஆண்டுகள் பழைமைவாய்ந்ததாகும். இதனை மூத்த தொல்லியலாளா் கி.ஸ்ரீதரன் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறாா்.

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப் பகுதியில் வைணவ ஆலயம் வழிபாட்டில் இருந்திருக்கிறது. கலைநயத்துடன் கூடிய இந்த அரிய சிற்பத்தை கிராம மக்கள் உரிய முறையில் பாதுகாத்து வழிபாட்டுக்குக் கொண்டு வர வேண்டும் என்றாா் செங்குட்டுவன்.

ஆய்வின்போது வீரபாண்டி சிலம்பரசன், விழுப்புரம் ரவீந்திரன், சுதா்சன், சித்தாா்த்தன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

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