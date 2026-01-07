விழுப்புரம்
சாலை பாதுகாப்பு சங்கத் தொடக்க விழா
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அரசுக் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் சாலை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வை மாணவா்களிடையே ஏற்படுத்தும் நோக்கில் சாலை பாதுகாப்பு சங்கத் தொடக்க விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லூரி முதல்வா் வெ.ஸ்ரீவித்யா தலைமை வகித்தாா். விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்ற போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளா் ஜி.சண்முகம், துணை ஆய்வாளா் துரைராஜ் ஆகியோா் சாலைப் பாதுகாப்பு, விபத்துகள் தவிா்ப்பு மற்றும் போக்குவரத்து விதிகள் குறித்து விழிப்புணா்வு உரையாற்றினா்.
வணிகவியல் துறைத் தலைவா் தே.கந்தவேல் வரவேற்றாா். மாணவா் பி.புஷ்பராஜ் நன்றி கூறினாா்.