Dinamani
ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை: இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது ஸ்பெயின் வியத்நாம் படகு விபத்தில் பலியானோர் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ. 25 லட்சம் நிவாரணம் - லாவாபாக்கெட்டுக்கு பதில் தானியங்கி இயந்திரம் மூலம் பால் விற்பனை செய்ய திட்டம்: ஆவின்தமிழ்நாட்டுக்கு ஜூலை 16 வரை வெப்ப அலை எச்சரிக்கை!கரூர் இனாம் நில விவகாரத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலர் கலராக ரீல் சுத்துகிறார்கள்: அமைச்சர் ரமேஷ்24,050 அருகில் நிஃப்டி, சென்செக்ஸ் 516 புள்ளிகள் சரிவு!!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 62 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.30 ஆக நிறைவு!தில்லியில் சோனியா காந்தியை சந்தித்த வைகோ!
/
விழுப்புரம்

பைக்கில் சென்ற கல்லூரி மாணவரிடம் 2 பவுன் நகை பறிப்பு

விக்கிரவாண்டி அருகே பைக்கில் சென்ற கல்லூரி மாணவரை வழிமறித்து, 2 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற மா்மநபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

News image

பறிப்பு

Updated On :15 ஜூலை 2026, 3:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே பைக்கில் சென்ற கல்லூரி மாணவரை வழிமறித்து, 2 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற மா்மநபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

செஞ்சிவட்டம், ராஜாம்புலியூா் பழையத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் கு. சஞ்சய்குமாா் (24). கல்லூரி மாணவரான இவா், கடந்த 12-ஆம் தேதி நள்ளிரவு திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வழுதாவூா் செல்லும் பகுதியின் அணுகுச் சாலையில் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது அப்பகுதியில் மற்றொரு பைக்கில் வந்த அடையாளம் தெரியாத சுமாா் 15 முதல் 20 வயது கொண்ட மூவா், சஞ்சய்குமாரை வழிமறித்து, அவா் அணிந்திருந்த 2 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் விக்கிரவாண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, நகைப் பறிப்பில் ஈடுபட்ட மூவரைத் தேடி வருகின்றனா்.

விஏஓவிடம் நகை பறிப்பு: திண்டிவனம் வட்டம், செண்டூா் இந்திரா நகரைச் சோ்ந்தவா் ரா. அருள்ராஜ் (30). இவா், கொல்லியங்குணம் கிராம நிா்வாக அலுவலராக பணியாற்றி வருகிறாா். கடந்த 12-ஆம் தேதி இரவு பணி முடிந்து, பைக்கில் வீட்டுக்கு அருள்ராஜ் சென்று கொண்டிருந்தாா்.

விளங்கம்பாடி அணுகுச் சாலையில் அருள்ராஜ் வந்த போது, அப்பகுதில் இரு பைக்குகளில் வந்த அடையாளம் தெரியாத சுமாா் 15 முதல் 20 வயதுக்குள்பட்ட 4 போ் அவரை வழிமறித்தனா். தொடா்ந்து அருள்ராஜை மிரட்டி அவா் அணிந்திருந்த ஒரு பவுன் சங்கிலி, கைப்பேசி ஆகியவற்றை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனா்.

இதுகுறித்து மயிலம் காவல் நிலையத்தில் அருள்ராஜ் அளித்த புகாரின் பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து நகைப் பறிப்பில் ஈடுபட்டவா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெண்ணிடம் 8 சவரன் தாலிச் சங்கிலி பறிப்பு

பெண்ணிடம் 8 சவரன் தாலிச் சங்கிலி பறிப்பு

கோவில்பட்டியில் பெண்ணிடம் நகைப் பறிப்பு

கோவில்பட்டியில் பெண்ணிடம் நகைப் பறிப்பு

ஊத்தங்கரை அருகே ஆசிரியையிடம் 8 பவுன் சங்கிலி பறிப்பு: போலீஸாா் விசாரணை

ஊத்தங்கரை அருகே ஆசிரியையிடம் 8 பவுன் சங்கிலி பறிப்பு: போலீஸாா் விசாரணை

மணப்பாறையில் மூதாட்டியிடம் 5 பவுன் செயின் பறிப்பு

மணப்பாறையில் மூதாட்டியிடம் 5 பவுன் செயின் பறிப்பு

விடியோக்கள்

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK