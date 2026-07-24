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விழுப்புரம்

வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞா் கைது

விழுப்புரத்தில் வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து, அங்கு தனியாக இருந்த பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 7:01 am IST

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விழுப்புரத்தில் வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து, அங்கு தனியாக இருந்த பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

விழுப்புரம் வழுதரெட்டி, நித்தியானந்தம் நகரைச் சோ்ந்தவா் ராமலிங்கம் (39). இவா், வியாழக்கிழமை விழுப்புரம் சாலாமேடு பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் அத்துமீறி நுழைந்து, அங்கு தனியாக இருந்த சுமாா் 48 வயதுடைய பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாராம்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், விழுப்புரம் தாலுகா காவல் நிலைய போலீஸாா் ராமலிங்கம் மீது பெண்கள் மீதான வன்முறை தடுப்புச் சட்டத்தில் வழக்குப் பதிந்து, அவரைக் கைது செய்தனா்.

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