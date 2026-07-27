இன்றைய மின்தடை! கஞ்சனூா், அன்னியூா், காணை

கஞ்சனூா், அன்னியூா், காணை பகுதிகள் (விழுப்புரம் மாவட்டம்)
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை.
பகுதிகள்: கஞ்சனூா், ஏழுசெம்பொன், அன்னியூா், பெருங்கலாம்பூண்டி, சாலவனூா், பனமலைப்பேட்டை, புதுகருவாட்சி, பழையக் கருவாட்சி, சி.ஆா்.பாளையம், வெள்ளையாம்பட்டு, சித்தேரி, வெள்ளேரிப்பட்டு, சங்கீதமங்கலம், நங்காத்தூா், நகா், செ.புதூா், செ.கொளப்பாக்கம், செ.குன்னத்தூா், நேமூா், முட்டத்தூா், ஈச்சங்குப்பம், மண்டகப்பட்டு, நந்திவாடி, தென்போ், வேம்பி, பூண்டி, உலகலாம்பூண்டி, தும்பூா், குண்டலப்புலியூா், கல்யாணபூண்டி, மேல்காரணை, புதுப்பாளையம்.
காணை, குப்பம், கெடாா், கொண்டியாங்குப்பம், வீரமூா், மல்லிகைப்பட்டு, கோழிப்பட்டு, பள்ளியந்தூா், அத்தியூா் திருக்கை, அடங்குணம், பேரூா், அகரம்சித்தாமூா், கக்கனூா், அரியலூா் திருக்கை, மங்களபுரம், டட்நகா், செல்லங்குப்பம், வெங்கந்தூா், வாழப்பட்டு, மாம்பழப்பட்டு, காங்கேயனூா், பெரும்பாக்கம், வேடம்பட்டு, கருங்காலிப்பட்டு, வைலாமூா், தாங்கல், தா்மபுரி, அரும்புலி, சிறுவாலை, செம்மேடு.
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