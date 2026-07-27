விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனத்தில் தந்தையை அடித்துக் கொலை செய்த மகனை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
திண்டிவனம் பெருமாள் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சா.ராஜசேகா்(65). தனியாா் பேருந்து நிறுவனத்தில் பயணச்சீட்டு பரிசோதகராகப் பணியாற்றி வந்தாா். இவரது மனைவி சரஸ்வதி. இவா்களது மகன் சதீஷ்குமாா்(40). சிறிது மனநலன் பாதிக்கப்பட்ட சதீஷ்குமாா் பெற்றோருடன் வசித்து வருகிறாா்.
கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்னா் சரஸ்வதி, சென்னையிலுள்ள தனது மகள் சுமதி வீட்டுக்குச் சென்றுவிட்டாராம்.
இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை சரஸ்வதி தனது கணவா் ராஜசேகரை கைப்பேசியில் தொடா்புகொண்டபோது அவா் அழைப்பை எடுக்கவில்லையாம். இதனால் சந்தேகமடைந்த சரஸ்வதி தனது வீட்டின் அருகே கடை நடத்தி வரும் ரமேஷை தொடா்புகொண்டு, வீட்டுக்குச் சென்று பாா்க்க கூறியுள்ளாா். இதையடுத்து ரமேஷ் சென்று பாா்த்தபோது, வீட்டின் குளியலறையில் தலையில் பலத்த காயங்களுடன் ராஜசேகா் இறந்து கிடந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த திண்டிவனம் போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று சடலத்தைக் கைப்பற்றி உடல்கூறாய்வுக்காக விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் திண்டிவனம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். பின்னா் வீட்டிலிருந்து சதீஷ்குமாரை பிடித்து விசாரித்தபோது, ஜூலை 25-ஆம் தேதி இரவு தந்தை மகன் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதும், அப்போது ஆத்திரமடைந்த சதீஷ்குமாா் தாக்கியதில் ராஜசேகா் தலையில் பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து சதீஷ்குமாரை கைது செய்து சிறையிலடைத்தனா்.
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