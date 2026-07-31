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விழுப்புரம்

சண்டபிரசண்ட மாரியம்மன் கோயிலில் வளையல் திருவிழா

விழுப்புரம் நாப்பாளைய சந்து பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீசண்டபிரசண்ட மாரியம்மன் கோயிலில் 19-ஆம் ஆண்டு வளையல் திருவிழா நடைபெற்றது.

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வளையல் அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த விழுப்புரம் நாப்பாளையம் ஸ்ரீசண்டபிரசண்ட மாரியம்மன்.

Updated On :31 ஜூலை 2026, 2:08 am IST

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விழுப்புரம் நாப்பாளைய சந்து பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீசண்டபிரசண்ட மாரியம்மன் கோயிலில் 19-ஆம் ஆண்டு வளையல் திருவிழா நடைபெற்றது.

வளையல் திருவிழாவையொட்டி, புதன்கிழமை காலையில் ஸ்ரீசண்டபிரசண்ட மாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள், ஆராதனைகளுக்குப் பிறகு தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து, மாலை 6 மணிக்கு சண்டபிரசண்ட மாரியம்மனுக்கு ஏராளமான வளையல்களைக் கொண்டு மாலையாக அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. பின்னா், அம்மனுக்கு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டு, பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.

இந்த திருவிழாவில் விழுப்புரம் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள், பக்தா்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் பங்கேற்று, சண்டபிரசண்ட மாரியம்மனை தரிசனம் செய்தனா். ஏற்பாடுகளை விழாக் குழுவினா் செய்திருந்தனா்.

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