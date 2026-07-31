விழுப்புரம் அருகே காா் மோதியதில் முதியவா் வியாழக்கிழமை மாலை உயிரிழந்தாா். விழுப்புரம் வட்டம், கண்டமானடி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மணி (69). இவா், வியாழக்கிழமை மாலை தனது மொபெட்டில் திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தாா். பிடாகம் பகுதியிலுள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அருகே சென்றபோது, அந்தப் பகுதியில் வந்த காா் மொபெட் மீது மோதிச் சென்றது.
இதில் பலத்த காயமடைந்த மணி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிந்தாா். தகவலறிந்த விழுப்புரம் தாலுகா போலீஸாா் நிகழ்விடம் விரைந்து சென்று, உயிரிழந்த மணியின் சடலத்தை மீட்டு, உடல்கூறாய்வுக்காக மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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