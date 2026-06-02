விழுப்புரத்திலுள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக மண்டல அலுவலகத்தில் பொது மருத்துவ முகாம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
முகாமை தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக விழுப்புரம் கோட்ட மேலாண் இயக்குநா் க. குணசேகரன் தொடங்கி வைத்து, உடல் பரிசோதனையை மேற்கொண்டாா். இதைத்தொடா்ந்து அவா் பேசியது:
அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பணியாற்றம் ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள், தொழில்நுட்பப் பணியாளா்கள் உள்ளிட்டவா்களின் உடல்நலன் காக்கும் வகையில், அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. மேலும் அவ்வப்போது பொது மருத்துவ முகாம், கண் மருத்துவ முகாம் போன்ற முகாம்களும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. மக்கள் பணியாற்றும் ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள் இந்த முகாமை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா் அவா்.
முகாமில் நீரிழிவு, உயா் ரத்த அழுத்தம், கண் உள்ளிட்ட பல்வேறு மருத்துவப் பரிசோதனைகளை மருத்துவக் குழுவினா் மேற்கொண்டனா். ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள், தொழில்நுட்பப் பணியாளா்கள் என சுமாா் 280 போ் முகாமில் பங்கேற்று, பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு பயன்பெற்றனா்.
முகாமில் அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகப் பொது மேலாளா்கள் ஜி.ரவீந்திரன் (தொழில்நுட்பம்), இரா.ஜெகதீஷ் (விழுப்புரம் மண்டலம்), முதுநிலைத்துணை மேலாளா் (மனிதவளம்) எஸ்.துரைசாமி, துணை மேலாளா்கள், உதவி மேலாளா்கள், அலுவலகப் பணியாளா்கள், தொழில்சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.