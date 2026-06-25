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விழுப்புரம்

கைப்பேசி கோபுரத்தில் ஏறி ஆட்டோ ஓட்டுநா் போராட்டம்

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே பிரிந்து சென்ற மனைவியை மீண்டும் சோ்த்து வைக்க வலியுறுத்தி கைப்பேசி கோபுரத்தில் ஏறி ஆட்டோ ஓட்டுநா் போராட்டம் நடத்தினாா்.

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வல்லத்தில் உள்ள கைப்பேசி கோபுரத்தில் ஏறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநா்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே பிரிந்து சென்ற மனைவியை மீண்டும் சோ்த்து வைக்க வலியுறுத்தி கைப்பேசி கோபுரத்தில் ஏறி ஆட்டோ ஓட்டுநா் போராட்டம் நடத்தினாா்.

செஞ்சி அருகேயுள்ள கொங்கரப்பட்டு கிராமத்தை சோ்ந்தவா் ஏ.பாலமுருகன் (35), ஆட்டோ ஓட்டுநா். இவரது மனைவி மாலதி. தம்பதியருக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளது. பாலமுருகனின் மதுப்பழக்கம் காரணமாக அவரது மனைவி மாலதி கோபித்துக் கொண்டு சென்னைக்கு சென்று விட்டாராம். இதனால் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக தனியாக வாழும் பாலமுருகன், தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை மீட்டுத் தருமாறு செஞ்சி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்துள்ளாராம்.

இந்நிலையில், மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை மீட்டுதரக்கோரி வல்லத்தில் உள்ள தனியாா் கைப்பேசி கோபுரத்தில் புதன்கிழமை ஏறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா்.

இதுகுறித்து அறிந்த செஞ்சி போலீஸாா் மற்றும் தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள், பாலமுருகனிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இதையடுத்து சுமாா் 2 மணி நேரத்துக்கு பிறகு அவா் கீழே இறங்கினாா்.

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