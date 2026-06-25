Dinamani
தமிழக அரசின் தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்!ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
விழுப்புரம்

வருவாய்த் தீா்வாய நிறைவு நாளில் 114 பேருக்கு நல உதவிகள் வழங்கல்

விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லூரில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற வருவாய்த் தீா்வாய நிறைவு நாளில் 114 பயனாளிகளுக்கு நல உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

News image

திருவெண்ணெய்நல்லூா் வட்டாட்சியரகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற வருவாய்த் தீா்வாய நிறைவு நாளில் நல உதவியை வழங்கிய எம்எல்ஏக்கள் ஜி.ஆா்.வசந்தவேல், பழனிசாமி.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லூரில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற வருவாய்த் தீா்வாய நிறைவு நாளில் 114 பயனாளிகளுக்கு நல உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

திருவெண்ணெய்நல்லூா் வட்டாட்சியரகத்தில் கடந்த 16-ஆம் தேதி தொடங்கிய வருவாய்த் தீா்வாயத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து மனுக்கள் பெறப்பட்டு, விசாரணையின் அடிப்படையில் தீா்வுகள் வழங்கப்பட்டன. இதைத் தொடா்ந்து நிறைவு நாளான புதன்கிழமை நல உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு திருவெண்ணெய்நல்லூா் வட்டாட்சியா் ரகுராமன் தலைமை வகித்தாா். உளுந்தூா்பேட்டை எம்எல்ஏ ஜி.ஆா்.வசந்தவேல், திருக்கோவிலூா் எம்எல்ஏ பழனிசாமி, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் தமிழரசன் ஆகியோா் 114 பயனாளிகளுக்கு பட்டா மாற்றம், முதியோா் ஓய்வூதியம், புதிய பட்டா, உழவா் பாதுகாப்பு அட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் ரூ3.54 லட்சம் மதிப்பிலான நல உதவிகளை வழங்கினா்.

தனி வட்டாட்சியா் கோவா்த்தன், வட்ட வழங்கல் அலுவலா் கமலவேணி, வருவாய்த் தீா்வாய மேலாளா் செந்தில்குமாா் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜமாபந்தி: 247 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்

ஜமாபந்தி: 247 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்

சத்தியமங்கலத்தில் வருவாய்த் தீா்வாயம்: 54 மனுக்கள் பெறப்பட்டன

சத்தியமங்கலத்தில் வருவாய்த் தீா்வாயம்: 54 மனுக்கள் பெறப்பட்டன

தாளவாடியில் வருவாய்த் தீா்வாயம்: ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்

தாளவாடியில் வருவாய்த் தீா்வாயம்: ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்

வருவாய்த் தீா்வாய கணக்கெடுப்பு விவகாரம்: தலைமைச் செயலா் பதிலளிக்க உத்தரவு

வருவாய்த் தீா்வாய கணக்கெடுப்பு விவகாரம்: தலைமைச் செயலா் பதிலளிக்க உத்தரவு

விடியோக்கள்

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |