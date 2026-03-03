விழுப்புரத்தில் நகைத் தொழிலக நிா்வாகியைத் தாக்கி ரூ. 2.50 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகளை பறித்துச் சென்ற மா்மநபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
விழுப்புரம் விராட்டிக்குப்பம் பாதை, ஜனகராஜ் காா்டன் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சு.ராஜமாணிக்கம் (48), நகைத் தொழிலக நிா்வாகி. இவா் சென்னையில் உள்ள நகை வணிகா்களிடம் தங்கக் கட்டிகளை வாங்கிவந்து அதை அவா்களது விருப்பப்படி ஆபரணங்களாக மாற்றிக் கொடுக்கும் தொழில் செய்து வருகிறாா். இவரது தொழில் கூடத்தில் 30-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளா்கள் பணி செய்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், ராஜமாணிக்கம் செவ்வாய்க்கிழமை சென்னையில் உள்ள நகைகடைகளுக்கு வழங்குவதற்காக ஒன்றரை கிலோ தங்க நகைகளுடன் தனது மொபட்டில் விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்துக்கு சென்றுகொண்டிருந்தாா். விழுப்புரம் கோட்டை பிள்ளையாா்கோயில் அருகே சென்றபோது, அங்கு முகமூடி அணிந்தபடி 2 பைக்குளில் வந்த 5 போ் கொண்ட கும்பல் ராஜமாணிக்கை வழிமறித்து கத்தியால் தாக்கி, தங்க நகைகளை பறித்துச் சென்றனராம்.
இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் விழுப்புரம் நகர காவல் நிலைய போலீஸாா் சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதிக்கு விரைந்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா். அந்தப் பகுதியில் உள்ள வீடுகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் உள்ள பதிவுகளை போலீஸாா்ஆய்வு செய்தனா். மேலும், விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் வி.வி.சாய்பிரனீத் உத்தரவின் பேரில் விழுப்புரம் புதிய, பழைய பேருந்து நிலையம், ரயில் நிலையம் மற்றும் முக்கிய சாலைகளில் போலீஸாா் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
இதுகுறித்து ராஜமாணிக்கம் அளித்த புகாரின் பேரில் விழுப்புரம் நகர காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி, வழிப்பறி செய்தவா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.
டிரெண்டிங்
ஓட்டுநா் வீட்டில் தங்க, வெள்ளி நகைகள் திருட்டு
தவறான சிகிச்சையால் பசுமாடு இறந்ததாக புகாா்: போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு!
தொழிலாளி வீட்டில் தங்க, வெள்ளி நகைகள் திருட்டு
பட்ஜெட் எதிர்பார்ப்பு! தங்கம் விலையைக் குறைக்கும் திட்டம் இருக்குமா?
வீடியோக்கள்
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...