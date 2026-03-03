Dinamani
யூடியூபிலும் பிரதமா் மோடி புதிய சாதனை! 3 கோடி போ் பின்தொடரும் ஒரே அரசியல் தலைவா்பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடுஇந்தியாவிடம் போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பு: மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரிஇன்று முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதும் நியூஸிலாந்துமேற்காசியாவிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க இன்று 58 விமானங்கள் இயக்கம்: மத்திய அரசு நாளை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சோதனை ஓட்டம்
/
விழுப்புரம்

பைக் மீது காா் மோதல்: விவசாயி உயிரிழப்பு

திருவெண்ணெய்நல்லூா் அருகே காா் மோதியதில் பைக்கில் சென்ற விவசாயி பலத்த காயமடைந்து, நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

News image
பலி- பிரதிப் படம்
Updated On :3 மார்ச் 2026, 9:04 pm

Syndication

திருவெண்ணெய்நல்லூா் அருகே காா் மோதியதில் பைக்கில் சென்ற விவசாயி பலத்த காயமடைந்து, நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், மேலமங்கலம் பிள்ளையாா் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் நா.செல்வமணி(45), விவசாயி. இவா் திங்கள்கிழமை திருச்சி-சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திருவெண்ணெய்நல்லூா் காவல் சரகத்துக்குள்பட்ட பேரங்கியூா் பகுதியில் பைக்கில் சென்றபோது, அப்பகுதியில் வந்த காா் மோதியது.

இதில் பலத்த காயமடைந்த செல்வமணி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் திருவெண்ணெய்நல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

இளைஞா் தற்கொலை: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை வட்டம், பாலி மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மு.சத்தியராஜ்(38).

இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை இவரது மனைவி சிவசக்தி வெளியூருக்குச் சென்ற நிலையில், வீட்டில் தனியாக இருந்த சத்தியராஜ் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாராம்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் எடைக்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

பைக் - காா் மோதல்: பி.எஸ்.எப் வீரா் உயிரிழப்பு

பைக் - காா் மோதல்: பி.எஸ்.எப் வீரா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது காா் மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது காா் மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது காா் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது காா் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு

மொபட் மீது காா் மோதல்: விவசாயி உயிரிழப்பு

மொபட் மீது காா் மோதல்: விவசாயி உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு