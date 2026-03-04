9 அம்சக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரி, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியரக அலுவலகங்கள் முன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் 830 போ் புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
அனைத்துநிலை வருவாய்த் துறை அலுவலா்களுக்கும் உழைப்புக்கேற்ற மேம்படுத்தப்பட்ட ஊதியம் வழங்க வேண்டும். வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை, நில அளவைத் துறையில் பணியாற்றி வரும் அலுவலா்கள், ஊழியா்கள் உயிா் உடைமைகளைப் பாதுகாக்கும் வகையில் பணிப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை மாநில அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 9 அம்சக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, வருவாய்த் துறை சங்கங்களின்கூட்டமைப்பினா் கடந்த 24-ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தை தொடங்கினா்.
இதைத் தொடா்ந்து பிப்ரவரி 25-ஆம் தேதி முதல் மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் காத்திருப்புப் போராட்டத்தை தொடங்கி வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா், அப்போராட்டத்தை தொடா்ந்து நடத்தி வருகின்றனா். இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தங்களை அழைத்துப் பேசி, கோரிக்கைகளுக்குத் தீா்வுக் காணக் கோரி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் புதன்கிழமை இந்த சங்கத்தினா் ஈடுபட்டனா்.
விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்திலிருந்து ஊா்வலமாக வந்த போராட்டக் குழுவினா், ஆட்சியரகப் பெருந்திட்ட வளாகம் முன் சாலையில் அமா்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனா். இந்த மறியலில் தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை அலுவலா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் கண்ணன், நிா்வாகி வேங்கடபதி, தமிழ்நாடு கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் முன்னேற்றச் சங்க மாவட்டத் தலைவா் பெ.வள்ளல்பாரி, தமிழ்நாடு கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் சங்க மாநிலச் செயலா் புஷ்பகாந்தன், தமிழ்நாடு நில அளவை ஒன்றிப்பின் மாவட்டத் தலைவா் மகேசுவரன், தமிழ்நாடு கிராம ஊழியா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் லட்சுமணன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
இதைத் தொடா்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டதாக 180 பெண்கள் உள்பட 430 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து, திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைத்தனா். இந்த நிலையில், குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நபா்களுக்கு மட்டும் மதிய உணவு வழங்கிய போலீஸாா், மற்றவா்களுக்கு உணவு வழங்கவில்லை என போராட்டக்குழுவினா் தெரிவித்தனா். தொடா்ந்து பிற்பகலில் அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனா்.
கள்ளக்குறிச்சி ...: கள்ளக்குறிச்சி பழைய மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் சாா்பில் நடைபெற்ற மறியல் போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு நில அளவை அலுவலா்கள் ஒன்றிப்பின் மாவட்ட நிா்வாகி பிரபாகா், தமிழ்நாடு கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் சங்க மாவட்ட நிா்வாகி முருகன், தமிழ்நாடு கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் முன்னேற்ற சங்க மாவட்ட நிா்வாகி ஜெகன், தமிழ்நாடு வருவாய் ஊழியா்கள் சங்க மாவட்ட நிா்வாகி செம்மலை தலைமையில் 150 பெண்கள் உள்பட 400 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைத்து, மாலை விடுவித்தனா்.
