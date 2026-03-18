சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவு என்ற நிலையை அடைந்திட, அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்றாா் மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி நூறு சதவீதம் வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை பொதுமக்கள் மற்றும் முதல் தலைமுறை வாக்காளா்களிடம் எடுத்துரைக்கும் வகையில், அனைத்துத் துறை அலுவலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்குத் தலைமை வகித்து, ஆட்சியா் மேலும் பேசியது:
என் வாக்கு- என் உரிமை என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு, வாக்காளா்கள் நூறு சதவீதம் வாக்களிப்பதை உறுதி செய்திடும் வகையில் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் பாரம்பரிய கலைநிகழ்வுகள், உறுதிமொழியேற்பு நிகழ்வுகள், பேரணிகள், மாரத்தான் போன்ற பல்வேறு விழிப்புணா்வு நிகழ்வுகள் நடத்தப்படவுள்ளன. தோ்தல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அலுவலா்கள், தங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
வாக்குப்பதிவு நாளன்று கா்ப்பிணி, மாற்றுத் திறனாளி வாக்காளா்களை அடையாளம் கண்டு, அவா்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் அலுவலா்கள்செய்துத் தந்து, சிரமமின்றி வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.
அனைத்து வட்டங்களிலும் வாக்குப்பதிவு குறைவாக பதிவாகும் வாக்குச்சாவடிக்குள்பட்ட பகுதிகளைக் கண்டறிந்து, அந்தப் பகுதிகளில் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணா்வை அலுவலா்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். அனைத்துத் துறைகளின் அலுவலா்களும் தங்களுடைய வலைதளப் பக்கத்தில் நூறு சதவீதம் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து நாள்தோறும் விழிப்புணா்வுப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
ஒவ்வொரு துறையினரும் தங்கள் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள் மூலம் விழிப்புணா்வுப் பேரணி, மகளிா் சுய உதவிக்குழுவினா் வாயிலாக கோலப் போட்டிகள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் மூலம் பேச்சுப் போட்டிகள், வாகனங்களில் விழிப்புணா்வு ஒட்டுவில்லை ஒட்டுதல், ஒலிபெருக்கி வாகனம் மூலம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துதல் போன்ற பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலம் மாவட்டத்தில் நூறு சதவீத வாக்களிப்பு நடைபெறுவதற்கு அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்றாா் ஆட்சியா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கி.அரிதாஸ், உதவி ஆட்சியா்(பயிற்சி) இரா.வெங்கடேசுவரன் உள்ளிட்ட பல் துறை அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
