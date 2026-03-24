பொறியியல் பணிகளால் ரயில் போக்குவரத்தில் மாற்றம்

Updated On :23 மார்ச் 2026, 8:44 pm

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, விழுப்புரம் வழியாக இயக்கப்படும் ரயில்களின் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் ஆா்.வினோத் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை கோட்டத்துக்குள்பட்ட செங்கல்பட்டு பகுதிகளில் பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன. இதன் காரணமாக, விழுப்புரம் வழியாக இயக்கப்படும் ரயில்களின் இயக்கப் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை எழும்பூரிலிருந்து பிற்பகல் 1.15 மணிக்குப் புறப்படும் சென்னை எழும்பூா்- மதுரை வைகை அதிவேக விரைவு ரயில் (வண்டிஎண் 12635) மாா்ச் 26-ஆம் தேதி வசதிக்குரிய ரயில் நிலையத்தில் 60 நிமிஷங்களும், 27-ஆம் தேதி 70 நிமிஷங்களும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு, பின்னா் இயக்கப்படும்.

விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து பிற்பகல் 1.30 மணிக்குப் புறப்படும் விழுப்புரம்- சென்னை கடற்கரை பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண் 66046), மாா்ச் 26 மற்றும் 28-ஆம் தேதிகளில் வசதிக்குரிய ரயில் நிலையத்தில் சுமாா் 60 நிமிஷங்களும், புதுச்சேரியிலிருந்து பிற்பகல் 1.30 மணிக்குப் புறப்படும் புதுச்சேரி-காக்கிநாடா துறைமுக கிா்காா் விரைவு ரயில் (வண்டி எண் 17656)மாா்ச் 26 மற்றும் 28-ஆம் தேதிகளில் வசதிக்குரிய ரயில் நிலையத்தில் சுமாா் 30 நிமிஷங்களும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு, பின்னா் இயக்கப்படும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.

