Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
விழுப்புரம்

திண்டிவனம் தொகுதியில் விசிகவைச் சோ்ந்த வன்னிஅரசு வெற்றி

News image

திண்டிவனம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்ட விசிக வேட்பாளா் அ. வன்னி அரசுக்கு வெற்றிக்கான சான்றிதழை வழங்கிய தொகுதிக்கான தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் அ.ல.ஆகாஷ்.

Updated On :5 மே 2026, 3:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்ட விசிக வேட்பாளா் வன்னி அரசு 63, 833 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

திண்டிவனம் (தனி) தொகுதியில் அ.வன்னி அரசு (விசிக), பொ. அா்ஜுனன் (அதிமுக), க.சக்திவேல் (தவெக), பா.பேச்சிமுத்து (நாதக) உள்ளிட்ட14 போ் களத்தில் இருந்தனா்.

இந்நிலையில், இந்த தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை திண்டிவனத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இத்தொகுதியில் 2, 239 தபால் வாக்குகள் உள்பட 2,19,841 வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

திங்கள்கிழமை காலை 8 மணிக்கு தபால் வாக்கும், காலை 8.30 மணிக்கு மின்னணு வாக்குகளும் 21 சுற்றுகளாக எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் விசிக வேட்பாளா் அ.வன்னி அரசு 63,833 வாக்குகள் பெற்று 734 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

அதிமுக வேட்பாளா் பொ.அா்ஜூனன் 63,099 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா். தவெக வேட்பாளா் எஸ்.சக்திவேல் 61,159 வாக்குகளும், நாதக வேட்பாளா் பேச்சிமுத்து 5,242 வாக்குகளையும் பெற்றனா்.

தோ்தலில் வெற்றி பெற்ற விசிக வேட்பாளா் அ.வன்னி அரசுக்கு திண்டிவனம் தொகுதிக்கான தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும் , சாா்-ஆட்சியருமான அ. ல.ஆகாஷ் வெற்றிக்கான சான்றிதழை வழங்கினாா்.

தொடர்புடையது

அரக்கோணம் தொகுதியை தவெக கைப்பற்றியது!

அரக்கோணம் தொகுதியை தவெக கைப்பற்றியது!

7 தொகுதி இடைத்தோ்தல்: ஆளுங்கட்சிகள் வெற்றி!

7 தொகுதி இடைத்தோ்தல்: ஆளுங்கட்சிகள் வெற்றி!

திருச்சி மேற்கு: கே.என்.நேரு ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி

திருச்சி மேற்கு: கே.என்.நேரு ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி

8 தொகுதிகளில் விசிகவுக்கு 2 வெற்றி!

8 தொகுதிகளில் விசிகவுக்கு 2 வெற்றி!

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு