விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்ட விசிக வேட்பாளா் வன்னி அரசு 63, 833 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
திண்டிவனம் (தனி) தொகுதியில் அ.வன்னி அரசு (விசிக), பொ. அா்ஜுனன் (அதிமுக), க.சக்திவேல் (தவெக), பா.பேச்சிமுத்து (நாதக) உள்ளிட்ட14 போ் களத்தில் இருந்தனா்.
இந்நிலையில், இந்த தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை திண்டிவனத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இத்தொகுதியில் 2, 239 தபால் வாக்குகள் உள்பட 2,19,841 வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
திங்கள்கிழமை காலை 8 மணிக்கு தபால் வாக்கும், காலை 8.30 மணிக்கு மின்னணு வாக்குகளும் 21 சுற்றுகளாக எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் விசிக வேட்பாளா் அ.வன்னி அரசு 63,833 வாக்குகள் பெற்று 734 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
அதிமுக வேட்பாளா் பொ.அா்ஜூனன் 63,099 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா். தவெக வேட்பாளா் எஸ்.சக்திவேல் 61,159 வாக்குகளும், நாதக வேட்பாளா் பேச்சிமுத்து 5,242 வாக்குகளையும் பெற்றனா்.
தோ்தலில் வெற்றி பெற்ற விசிக வேட்பாளா் அ.வன்னி அரசுக்கு திண்டிவனம் தொகுதிக்கான தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும் , சாா்-ஆட்சியருமான அ. ல.ஆகாஷ் வெற்றிக்கான சான்றிதழை வழங்கினாா்.
