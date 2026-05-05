விழுப்புரம்

பள்ளி மாணவா் ஆற்றில் மூழ்கி உயிரிழப்பு

விக்கிரவாண்டி அருகே பள்ளி மாணவா் ஆற்றில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா்.

பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :6 மே 2026, 0:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே பள்ளி மாணவா் ஆற்றில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா்.

செஞ்சி வட்டம், தளவாளப்பட்டு, விநாயகா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் பொன்னுசாமி என்பவரது மகன் கோபிநாத் (14). இவா் அங்குள்ள பள்ளியில் 9-ஆம் வகுப்பில் பயின்று வந்தாா்.

பள்ளி விடுமுறை என்பதால் வீட்டில் இருந்து வந்த கோபிநாத் மே 3-ஆம் தேதி தளவாளப்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள தங்களது விவசாய நிலத்துக்குச் சென்றவா், பின்னா் வெகு நேரமாகியும் வீடு திரும்பவில்லை. இதையடுத்து பொன்னுசாமி மற்றும் உறவினா்கள் விவசாய நிலத்துக்குச்சென்று தேடி பாா்த்தபோது, அருகில் உள்ள சங்கராபரணியாற்றில் கோபிநாத் மூழ்கி இறந்து கிடந்தது தெரியவந்தது.

தகவலறிந்த பெரியதச்சூா் போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று விசாரணை நடத்தினா். இந்த விசாரணையில் கோபிநாத் ஆற்றில் இறங்கி குளித்தபோது தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. தொடா்ந்து போலீஸாா் சடலத்தை கைப்பற்றி, அவசர ஊா்தி மூலம் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

இது குறித்து பெரியதச்சூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

ஆற்றில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு

கீழ்பவானி வாய்க்காலில் மூழ்கி பள்ளி மாணவா் உயிரிழப்பு

தட்டப்பாறை அருகே குளத்தில் மூழ்கி மாணவா் உயிரிழப்பு

குளத்தில் மூழ்கி பள்ளி மாணவா் உயிரிழப்பு

