விழுப்புரம்

செஞ்சியில் செண்பகராமன் பிள்ளை நினைவு தினம்

இரண்டாம் உலகப்போரின் போது ஜொ்மனியின் எம்டன் கப்பல் மூலம் ஆங்கிலேயா்களுக்கு எதிராக சென்னையில் 3 குண்டுகளை போட்ட கப்பலின் கேப்டன் ஜெய்ஹிந்த் செண்பகராமன் பிள்ளையின் 92-ஆவது நினைவு தின நிகழ்ச்சி செஞ்சியில் நடைபெற்றது.

செண்பகராமன் பிள்ளை நினைவு தினத்தையொட்டி, அவரது திருஉருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்த சமூக ஆா்வலா் ரமேஷ் பாபு.

Updated On :28 மே 2026, 1:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சமூக ஆா்வலா் கே. ஜி.ரமேஷ்பாபு தலைமை வகித்து, செண்பகராமன் பிள்ளையின் திருஉருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். நிகழ்ச்சியில், ஓய்வு பெற்ற உதவி இயக்குனா் அறவாழி, ரோட்டரி சங்க துணை ஆளுநா் இளங்கோவன், தமிழா் மாமன்ற அமைப்பாளா் தன்மானன், வணிகா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் கண்ணன், பாஜக நிா்வாகி பாபு, ஜெயபால், ஞானமணி, சா்தாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

