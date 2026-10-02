கோயில் வளாகத்தில் புதிய சுவாமி சிலை: போலீஸாா் விசாரணை
விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் அருகே கோயில் வளாகத்தில் புதிதாக சுவாமி சிலை (கற்சிலை) வியாழக்கிழமை வைக்கப்பட்டிருந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
கோட்டக்கரை இளங்காளியம்மன் கோயில் வளாகத்தில் புதிதாக வைக்கப்பட்டிருந்த சுவாமி சிலை.
விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் அருகே கோயில் வளாகத்தில் புதிதாக சுவாமி சிலை (கற்சிலை) வியாழக்கிழமை வைக்கப்பட்டிருந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
வானூா் வட்டம், கோட்டக்கரை கிராமத்தில் ஸ்ரீஇளங்காளியம்மன் கோயில் உள்ளது. கிராம மக்களின் வழிபாட்டில் உள்ள இந்தக் கோயில் வளாகத்தில் புதிதாக சுமாா் 3 அடி உயரமுள்ள அடி பீடத்துடன் சுவாமி சிலை (கற்சிலை) வைக்கப்பட்டிருப்பது வியாழக்கிழமை தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த ஆரோவில் போலீஸாா் கோட்டக்கரை கிராமத்துக்குச் சென்று கோயில் வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுவாமி சிலையை பாா்வையிட்டனா். மேலும், இந்த சிலையை கோயில் வளாகத்துக்கு கொண்டுவந்து வைத்தவா்கள் யாா், எதற்காக இங்கு கொண்டுவந்து வைத்தாா்கள் என்பது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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