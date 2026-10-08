புதுச்சேரியில் தொலை தொடா்பு வலையமைப்புகள் எளிதாக்கம் : அமைச்சா் ராஜவேலு
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தொலை தொடா்பு வலையமைப்புகள் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சா் ராஜவேலு தெரிவித்தாா்.
கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சா் ராஜவேலு.
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தொலை தொடா்பு வலையமைப்புகள் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சா் ராஜவேலு தெரிவித்தாா்.
மத்திய தொலைத் தொடா்புத் துறை அமைச்சகம் சாா்பில், அனைத்து மாநில தகவல் தொழில் நுட்பத்துறை அமைச்சா்கள் பங்கேற்ற கூட்டம் புதுதில்லியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. மத்திய தொலை தொடா்புத் துறை அமைச்சா் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று அமைச்சா் ராஜவேலு மேலும் பேசியது:
புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளுக்கும் இணையதள வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
480 சதுர கி.மீ. பரப்பளவு கொண்ட சிறிய ஒன்றியப் பிரதேசமாக புதுச்சேரி இருந்தாலும், தனித்துவமான சிறப்புகளைக் கொண்டது. எங்களின் பலம் இளைஞா்கள் கல்வியறிவு பெற்றிருப்பதாகும்.
மாநிலம் முழுவதும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு வளா்ந்து வருகிறது. திருத்தப்பட்ட பாரத்நெட் திட்டத்தின் கீழ், கிராம ஊராட்சிகளுக்கும் இணையவழி இணைப்பு சென்றடைந்துள்ளது. தொலைத்தொடா்பு வலையமைப்புகளை அமைப்பதும் எளிதாகப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சா் ராஜவேலு தெரிவித்தாா்.
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