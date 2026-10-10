விக்கிரவாண்டி அருகே மின்னல் பாய்ந்து இருவா் உயிரிழப்பு
விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே மின்னல் பாய்ந்ததில் மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த விவசாயிகள் இருவா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தனா்.
09விபிஎம்பி3- சீ.சரவணன். ~ 09விபிஎம்பி4- ர.காா்த்திக்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே மின்னல் பாய்ந்ததில் மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த விவசாயிகள் இருவா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தனா்.
விக்கிரவாண்டி வட்டம், ராதாபுரம் எம்.ஜி.ஆா்.நகா் புதுக் காலனியைச் சோ்ந்தவா்கள் சீ.சரவணன் (46), ர.காா்த்திக் (50). விவசாயிகளான இருவரும் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகலில் ராதாபுரம் சித்தேரிக்கரைப் பகுதியில் மாடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தனா். அப்போது இடி-மின்னலுடன் பலத்த மழை பெய்தது. இதனால் சரவணன், காா்த்திக் ஆகிய இருவரும் அருகிலிருந்த மரத்தின் அடியில் நின்று கொண்டிருந்தனா். அப்போது மரத்தின் மீது மின்னல் பாய்ந்ததில் அங்கு நின்று கொண்டிருந்த விவசாயிகள் இருவரும் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த விக்கிரவாண்டி போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று சடலங்களை மீட்டு மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடல்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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