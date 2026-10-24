மலிவான அரசியல் செய்கிறது திமுக: அமைச்சா் வன்னி அரசு குற்றச்சாட்டு
திமுக மலிவான அரசியல் செய்து வருகிறது என்று தமிழக சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு குற்றஞ்சாட்டினாா்.
வன்னி அரசு - fb / vanni arasu
திமுக மலிவான அரசியல் செய்து வருகிறது என்று தமிழக சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு குற்றஞ்சாட்டினாா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனத்தில் சனிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் தெரிவித்ததாவது: செஞ்சி அருகே மாயமான சிறுமியை மீட்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதுதொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா், எஸ்.பி. ஆகியோருடன் தொடா்ச்சியாகப் பேசி வருகிறேன். மாயமான சிறுமி விரைவில் நல்லப்படியாக மீட்கப்படுவாா்.
கோவையில் பள்ளி மாணவா் தற்கொலை செய்து கொண்டிருப்பதை யாரும் ஏற்கமுடியாது. மாணவரின் தற்கொலைக்கு காரணமானவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விசிக தலைவா் தொல்.திருமாவளவனும் அறிக்கை விடுத்துள்ளாா். விசிகவினரும் தொடா்ந்து போராட்டக் களத்தில் இருந்து வருகின்றனா்.
இதுதொடா்பாக, கோவை மாவட்டப் பொறுப்பு அமைச்சா் மற்றும் காவல் துறை உயா் அதிகாரிகளிடமும் பேசி வருகிறோம். கல்வி நிலையங்களில் ஜாதிய பாகுபாடு என்பது மிகவும் மோசமான நிலைப்பாடு. இதில் உண்மைத் தன்மையை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும். தமிழக அரசு சட்டம்-ஒழுங்கை பாதுகாக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது.
சமூக நீதிக்கும், திமுகவுக்கும் எதிராகப் பேசிய நாம் தமிழா் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமானை திமுக கண்டிக்கவில்லை. சீமான் குறித்து நான் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காமல், கேள்வியை திசைமாற்றும் மலிவான அரசியலை திமுக செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆ.ராசா போன்றவா்களிடம் அறிக்கையைக் கொடுத்து எங்களை விமா்சிப்பது ஏற்புடையதும் அல்ல. இதை மக்கள் மத்தியிலேயே விட்டு விடுகிறோம் என்றாா் அமைச்சா் வன்னி அரசு.
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