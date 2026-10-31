தகாத பேச்சு:கால்நடை உதவி மருத்துவா் பணியிடை நீக்கம்!
கால்நடைகளை மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்குக் கொண்டு வந்தவரை தகாத வாா்த்தைகளால் பேசி,மிரட்டல் விடுத்ததாக கால்நடை உதவி மருத்துவா் சனிக்கிழமை பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
பணியிடை நீக்கம்
விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அருகே கால்நடைகளை மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்குக் கொண்டு வந்தவரை தகாத வாா்த்தைகளால் பேசி,மிரட்டல் விடுத்ததாக கால்நடை உதவி மருத்துவா் சனிக்கிழமை பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
மரக்காணம் அருகேயுள்ள கூனிமேடு கால்நடை மருந்தகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை பணியிலிருந்த கால்நடை உதவி மருத்துவா் சி. சங்கரநாராயணன், மருந்தகத்துக்கு கால்நடைகளை சிகிச்சைக்குக் கொண்டு வந்த அப்பகுதியைச் சோ்ந்த சந்துருவை தகாத வாா்த்தைகளால் பேசி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம். இது தொடா்பான காணொலி சமூக
வலை தளங்களில் பரவியது. இதுகுறித்து சந்துரு மரக்காணம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். தொடா்ந்து, போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி கால் நடைமருத்துவா் சங்கர நாராயணன் மீது கொலை மிரட்டல் உள்ளிட்ட 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
இந்நிலையில் கால்நடை உதவி மருத்துவா் சங்கர நாராயணனிடம் துறை ரீதியான விசாரணை நடத்தப்பட்ட வந்த நிலையில், அவரை பணியிடை நீக்கம் செய்து கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மண்டலஇணை இயக்குநா் டி.மோகன் சனிக்கிழமை உத்தரவிட்டாா். இது குறித்து டி.மோகன் தெரிவித்ததாவது:
சமூக வலைதளங்களில் பரவிய காணொலி தொடா்பாக உரிய விசாரணை நடத்தப்பட்டு, கால்நடை உதவி மருத்துவா் சங்கரநாராயணன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா். இது தொடா்பான விளக்கம் துறை சாா்ந்த அமைச்சா் மற்றும் உயா் அலுவலா்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. சங்கர நாராயணன் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதால்,அவருக்கு மாற்றாக கூனிமேடு கால்நடைமருந்தகத்துக்கு மருத்துவா் ஒருவரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா் என்றாா்.
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