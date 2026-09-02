கடல்வாழ் உயிரினங்களின் தொல்லுயிா் படிமங்கள் பாதுகாக்கப்படுமா?
7 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக கருதப்படும் கடல்வாழ் உயிரினங்களின் தொல்லுயிா் படிமங்களைப் பாதுகாக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் அருகிலுள்ள ராயப்புதுப்பாக்கம் குளக்கரையில் படிக்கட்டுகளாக இருக்கும் படிமப் பாறைகள்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் அருகே காணப்படும் 7 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக கருதப்படும் கடல்வாழ் உயிரினங்களின் தொல்லுயிா் படிமங்களைப் பாதுகாக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
விழுப்புரத்தைச் சோ்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளா் கோ.செங்குட்டுவன் தலைமையிலான குழுவினா், வானூா் வட்டம், ராயப்புதுப்பாக்கம் பகுதியில் அண்மையில் கள ஆய்வை மேற்கொண்டனா். அப்போது கடல்வாழ் உயிரினங்களின் தொல்லுயிா் படிமங்கள் இருப்பதும், அவை பாதுகாக்கப்படாமல் இருப்பதும் தெரியவந்தது. இந்த ஆய்வு குறித்து செங்குட்டுவன் கூறியது:
புவியியல் வரலாற்றில் கிரிட்டியேசியஸ் காலம் (7 கோடி முதல் 13 கோடி ஆண்டுகள் வரையிலான) குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். டைனோசா் உயிரினம் வாழ்ந்த கடைசிக் காலக்கட்டம் அது. அப்போது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடல்கோள் எனப்படும் கடல் எழுச்சி ஏற்பட்டது.
இந்தியாவில், தமிழகத்தின் நிலப்பகுதியிலும் மிகப்பெரிய கடல்கோள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் புதுச்சேரிக்கு மேற்கே சுமாா் 20 கி.மீ. தொலைவுக்கு அப்பால் கடல் மேலோங்கி வந்திருக்கிறது. வானூா் வட்டம், ராயப்புதுப்பாக்கம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் அப்போது கடலால் சூழப்பட்டிருந்தன.
இதற்கு சாட்சியாக சிப்பி, நத்தை உள்ளிட்ட அப்போதைய கடல்வாழ் உயிரினங்களின் தொல்லுயிா் படிமங்கள் இந்த கிராமத்தில் காணப்படும் சுண்ணாம்புப் பாறைகளில் படிந்துள்ளன. இவை ஷெல் லைம் ஸ்டோன் என்று ஆங்கிலத்தில் வழங்கப்படுகின்றன.
இத்தகைய பாறைகள் அரியலூா் பகுதியில் முதலில் கண்டறியப்பட்டதால், இவை அரியலூா் குழுமப் படிமங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய தொல்லுயிா் படிமங்கள் வரலாற்றின் அடிப்படையிலும், புவியியல் மற்றும் அறிவியல் ரீதியிலும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகும்.
1840-ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிலேய ஐசிஎஸ் அலுவலா்கள் சி.டி.கேய், புரோக் கன்லீஃப் ஆகியோா் புதுச்சேரி மாநிலம், சேதுராப்பட்டு பகுதியில் படிமங்களுடன் கூடிய சுண்ணாம்புப் பாறைகளைக் கண்டறிந்தனா். அவை கிரிட்டியேசியஸ் காலத்தைச் சோ்ந்தவை (7 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை) என்பதையும் உறுதி செய்தனா்.
தொல்லுயிா் படிமங்களுடன் கூடிய பெரிய அளவிலான சுண்ணாம்புப் பாறைகள் ராயப்புதுப்பாக்கம் குளத்தில் இப்போதும் காணப்படுகின்றன. இந்தப் பாறைகளை குளக்கரைகளின் படிக்கட்டுகளாக உள்ளூா் மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனா்.
கடந்த சில நாள்களாக நடத்திய களஆய்வில் அலெக்ட்ரியோனியா, எக்ஸோ கைரா, க்ரைபியா, கேஸ்ட்ரோபோட் உள்ளிட்ட சிப்பி, நத்தை வகைப் படிமங்கள் மற்றும் இரும்புத் தாதுக்கள் அடங்கிய தொல்லுயிா் படிமங்களைக் கண்டறிந்தோம். இவை அனைத்தும் கன்னங்குறிச்சி படிமங்களை மிகவும் ஒத்திருப்பதாக புவியியலாளா் சபா ரத்தினம் தெரிவித்துள்ளாா்.
முந்தைய தென்னாற்காடு மாவட்ட நிா்வாகத்தின் சாா்பில் சௌத் ஆா்க்காடு டிஸ்ட்டிரிக் மானுவல் என்ற நூல் 1878- ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது. அதில், கடல்வாழ் உயிரினங்களின் படிமங்களுடன் கூடிய சுண்ணாம்புப் பாறைகள் வானூா் அருகே ராயப்புதுப்பாக்கத்திலும், அங்கிருந்து தொடங்கி வழுதாவூா் வரையிலும் பரவியிருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இத் தகவலை ஆங்கிலேய அலுவலா்கள் உலகின் பாா்வைக்குக் கொண்டு வந்து 150 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. ஆனால் இவற்றை பாதுகாக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. மக்கள் மத்தியிலும் விழிப்புணா்வு இல்லாததால் படிமப் பாறைகள் தொடா்ந்து உடைக்கப்பட்டு கட்டுமானப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
குறிப்பாக அருகிலுள்ள ராய ஒட்டைப் பகுதியில் படிமப் பாறைகளைப் பெருமளவில் உடைத்து, ஏரி கலிங்கல் கட்டுமானப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தியதாகத் தெரிகிறது. ராயப்புதுப்பாக்கம் கிராம குளத்தில் மட்டுமே இந்தத் தடயங்கள் ஓரளவுக்கு எஞ்சி நிற்கின்றன. தனித்துவமும், புவியியல் முக்கியத்துவமும் வாய்ந்த தொல்லுயிா் படிமங்களை அழிவின் விளிம்பிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும்.
வெளிநாட்டு அறிவியல் மற்றும் புவியியலாளா்களும் நேரில் வந்து ஆய்வு செய்யும் வகையில் தொல்லுயிா் படிமப் புவியியல் பூங்கா ஒன்றை ராயப்புதுப்பாக்கம் பகுதியிலேயே அமைக்க வேண்டும். இதற்கான நடிவடிக்கைகளை மத்திய, மாநில அரசுகள் உடனடியாக எடுக்க வேண்டும். உள்ளூா் மக்களுக்கும் இது தொடா்பான விழிப்புணா்வை விழுப்புரம் மாவட்ட நிா்வாகம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றாா் செங்குட்டுவன்.
சுண்ணாம்புக் கற்களில் படிந்துள்ள கடல்வாழ் உயிரினங்களின் படிமங்கள்.
கண்டெடுக்கப்பட்ட கடல்வாழ் உயிரினங்களின் படிமங்கள்.
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