The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
செப். 28 முதல் 3 நாள் வங்கிகள் வேலைநிறுத்தம்சென்னை, 4 மாவட்டங்களில் இன்றும், நாளையும் மழைக்கு வாய்ப்புஆறுகள், கால்வாய்களை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும்: தமிழக அரசுக்கு எல் நினோ நிபுணா் குழு பரிந்துரை

மனைவியைக் கொலைசெய்த கணவருக்கு ஆயுள் தண்டனை

வளவனூா் அருகே மனைவியைக் கொலைசெய்த கணவருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கி, விழுப்புரம் மகளிா் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

சிறை

ஆயுள் தண்டனை - படம்: கோப்பிலிருந்து...

Published On :

விழுப்புரம் மாவட்டம், வளவனூா் அருகே மனைவியைக் கொலைசெய்த கணவருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கி, விழுப்புரம் மகளிா் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

வளவனூா் அருகிலுள்ள தாதம்பாளையம் மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சு.கலியபெருமாள் (37). இவரும் புதுச்சேரி மாநிலம், அரியூா் ஆனந்தபுரத்தைச் சோ்ந்த சுரேஷ் மகள் பிரேமா (19). இவா்கள் இருவரும் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் காதலித்து, பெற்றோா் ஒப்புதலுடன் திருமணம் செய்து கொண்டனா்.

திருமணத்துக்கு பிறகு கணவன்-மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி சண்டை ஏற்பட்டு வந்ததாம். இதனால் பிரேமா கோபித்துக் கொண்டு, தனது பெற்றோா் வீட்டுக்குச் சென்று அங்கு 3 மாதங்கள் தங்கியிருந்தாராம்.

இந்த நிலையில் கடந்த 2020, ஆக.20-ஆம் தேதி மாமனாா் வீட்டுக்குச் சென்ற கலியபெருமாள், மனைவி பிரேமாவிடம் சமாதானம் செய்து வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தாராம். தொடா்ந்து அங்கு இருவருக்கும் மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டதாம். இதனால் ஆத்திரமடைந்த கலியபெருமாள் தாக்கியதில் பிரேமா உயிரிழந்தாா்.

இதையடுத்து தனது மகளை, அவரது கணவா் கலியபெருமாள் அடித்துக் கொலை செய்ததாகக் கூறி, வளவனூா் காவல் நிலையத்தில் பிரேமாவின் தாய் உஷா புகாரளித்தாா். இதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து கலியபெருமாளைக் கைது செய்தனா்.

இதுதொடா்பான வழக்கு விசாரணை விழுப்புரம் மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கில் அனைத்துத் தரப்பு சாட்சிகளின் விசாரணையும் நடத்தி முடிக்கப்பட்ட நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதன்படி கலியபெருமாள் மீதான குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதால், அவருக்கு ஒரு பிரிவில் ஆயுள் சிறைத் தண்டனை, ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம், அதை கட்டத் தவறினால் மேலும் 3 மாதங்கள் சிறைத் தண்டனையும், மற்றொரு பிரிவில் மூன்றாண்டுகள் சிறைத் தண்டனை, ரூ.3 ஆயிரம் அபராதம், அதை கட்டத் தவறினால் மேலும் 2 மாதங்கள் சிறைத் தண்டனையும் விதித்து, விழுப்புரம் மகளிா் நீதிமன்ற நீதிபதி எம்.எழிலரசி தீா்ப்பளித்தாா். மேலும், இந்த தண்டனையை கலியபெருமாள் ஏககாலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி தனது தீா்ப்பில் தெரிவித்துள்ளாா். இந்த வழக்கில் அரசுத் தரப்பு வழக்குரைஞராக கோகிலா ஆஜராகினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மனைவியைக் கொலை செய்த கணவருக்கு 6 ஆண்டுகள் சிறை

மனைவியைக் கொலை செய்த கணவருக்கு 6 ஆண்டுகள் சிறை

மனைவியைக் கொலை செய்த வழக்கில் கணவருக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை

மனைவியைக் கொலை செய்த வழக்கில் கணவருக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை

மனைவி கொலை: கணவருக்கு 12 ஆண்டுகள் சிறை

மனைவி கொலை: கணவருக்கு 12 ஆண்டுகள் சிறை

மனைவி கொலை வழக்கில் கணவருக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை

மனைவி கொலை வழக்கில் கணவருக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை

விடியோக்கள்

ஜெயிலர் - 2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

ஜெயிலர் - 2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்