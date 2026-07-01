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தினப் பலன்கள்

கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (02.07.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :2 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று புத்திசாதூரியம் அதிகரிக்கும் எதிர்பார்த்த பணம் வந்து சேரலாம். பிரச்சனைகள் குறையும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். ஆர்வமுடன் பாடங்களை படிப்பீர்கள். எதிலும் கூடுதல் கவனம் தேவை. வீண் அலைச்சல், காரிய தடை தாமதம் உண்டாகலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, பிரவுன்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (02.07.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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