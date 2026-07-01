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தினப் பலன்கள்

துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (02.07.2026)

துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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துலாம் - துலாம்

Updated On :2 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று குடும்பத்தில் கலகலப்பு குறையும். எதிலும் வெறுப்பும் திடீர் கோபமும் வரலாம். கணவன், மனைவிக்கிடையே கருத்து வேற்றுமை ஏற்பட்டு நீங்கும். பிள்ளைகள் சொல்வதை கேட்டு நிதானமாக பேசுவது நல்லது. உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9

Summary

துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (02.07.2026) | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil

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