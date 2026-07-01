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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (15.07.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :15 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று அலுவலகத்தில் யாரைப் பற்றியும் புறம் கூறாமல் இருப்பது நன்மை தரும். உங்களுடைய பொருட்களை கவனமாக வைத்துக் கொள்வது அவசியம். குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுடன் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. கணவன், மனைவிக்கிடையே மனம் விட்டு பேசி எடுக்கும் முடிவுகள் நன்மை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, ஊதா, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (15.07.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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