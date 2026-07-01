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தினப் பலன்கள்

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (16.07.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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சிம்மம்

Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று எதிலும் முன்னேற்றம் காணப்படும். விரும்பிய பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர். முக்கிய நபரின் அறிமுகமும், உதவியும் கிடைக்கும். நண்பர்கள் மூலம் உதவி கிடைக்கும். மரியாதை கூடும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் நன்றாக நடந்து முடியும். தொழில் வியாபாரம் எதிர்பார்த்தபடி சிறப்பாக நடக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, சாம்பல் நிறம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 6

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (16.07.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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