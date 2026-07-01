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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (16.07.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திட நினைப்பவர்கள் அதற்கான ஆலோசனைகளில் ஈடுபடுவது நல்லது. வேலையாக முக்கிய நபர்களை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். கொடுத்த கடனை திருப்பி வாங்க முயல்வீர்கள். வீண் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம். கவனமாக பேசுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 3

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (16.07.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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