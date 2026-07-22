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தினப் பலன்கள்

கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (23.07.2026)

கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கும்பம் - கும்பம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 3:35 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று வாடிக்கையாளர்களிடம் கடுமையான பேச்சை தவிர்ப்பது நல்லது. லாபம் எதிர்பார்த்ததை விட குறையலாம். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். எதிர்பார்த்த நிதி உதவி கிடைக்கும். அரசாங்கம் மூலம் நடக்க வேண்டிய காரியங்களில் சாதகமான நிலை காணப்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 5

Summary

கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (23.07.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil

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