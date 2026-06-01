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தினப் பலன்கள்

இன்றைய ராசி பலன் (21.06.2026) - ரிஷபம்

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :21 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று தம்பதிகளிடையே அன்பு மேலோங்கும். மனைவி வழியில் அவ்வப்போது ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு, மோதல்கள் அடியோடு மறையும். பிரிந்த குடும்பம் ஒன்று சேரும். திருமணம் போன்ற சுபநிகழ்ச்சிகள் நடந்தேறும். நல்ல வரன் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்தவர்களுக்கு சந்தாண பாக்கியம் கிட்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9

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