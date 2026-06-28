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இன்று திறமையாக எதையும் செய்து பாராட்டு பெறுவீர்கள். எடுக்கும் முயற்சிகள் சாதகமான பலன் தரும். செல்வம் சேரும். செயல்திறன் கூடும். எதிர்பார்த்த காரிய வெற்றி உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9
Summary
சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (28.06.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil
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