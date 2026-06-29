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மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (29.06.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :29 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று குடும்பத்தினருடன் அனுசரித்து செல்வது நன்மை தரும். உறவினர்கள் வருகை இருக்கும். மனோ தைரியம் கூடும். காரிய அனுகூலம் உண்டாகும். எதிர்பார்த்த பணம் வந்து சேரும். உங்கள் திறமை வெளிப்படும். பொருளாதாரம் சம்பந்தாமாக தீவிர கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (29.06.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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