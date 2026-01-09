வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கன்னி

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
குடும்பத்தினரிடம் கனிவாகப் பேசுவீர்கள். வருமானம் சீராகவே இருக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளை உடனடியாக செய்து முடித்து விடுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு பயணங்களால் பணவரவு உண்டாகும். விவசாயிகள் அதிக மகசூலைக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடம் கொடுத்த வேலைகளைச் சரிவர செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் விழிப்புடனிருந்து ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். பெண்கள் கணவருடன் ஒற்றுமையுடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஆர்வம் கூடத்தொடங்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

