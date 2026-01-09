வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - தனுசு

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
சுபகாரிய முயற்சிகள் கைகூடும். மனதுக்கினிய பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு நெடுநாளைய கோரிக்கை ஒன்று நிறைவேறும். வியாபாரிகள் மனதில் சமநிலையோடு இருப்பீர்கள். விவசாயிகள் விவசாய உப தொழில்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரின் நடவடிக்கைகளையும் கண்காணிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களிடம் எதையும் வெளிப்படையாகப் பேச வேண்டாம். பெண்கள் குடும்பத்தினரின் மனம் கோணாமல் நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களும் பெற்றோரும் பக்க பலமாக இருப்பார்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

