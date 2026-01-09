வார பலன்கள் - மீனம்

உங்களுக்குக் கீழ் பணிபுரிபவர்களின் குறைகளைத் தீர்ப்பீர்கள். உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்களுடன் விசுவாசமாகப் பழகுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைகளைக் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் முடித்து விடுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். விவசாயிகள் மேலும் வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிர்க்கட்சியினருடன் எச்சரிக்கையாகப் பழகுவீர்கள். கலைத்துறையினர் பாராட்டுகளையும் பரிசுகளையும் பெறுவீர்கள். பெண்களுக்கு மழலைப் பாக்கியம் உண்டாகும். மாணவர்கள் பெற்றோருக்கு பெருமை சேர்ப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் . ஜனவரி 11, 12, 13.
