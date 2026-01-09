வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மீனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

உங்களுக்குக் கீழ் பணிபுரிபவர்களின் குறைகளைத் தீர்ப்பீர்கள். உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்களுடன் விசுவாசமாகப் பழகுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைகளைக் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் முடித்து விடுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். விவசாயிகள் மேலும் வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் எதிர்க்கட்சியினருடன் எச்சரிக்கையாகப் பழகுவீர்கள். கலைத்துறையினர் பாராட்டுகளையும் பரிசுகளையும் பெறுவீர்கள். பெண்களுக்கு மழலைப் பாக்கியம் உண்டாகும். மாணவர்கள் பெற்றோருக்கு பெருமை சேர்ப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் . ஜனவரி 11, 12, 13.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.