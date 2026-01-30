வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

வழக்குகளில் உங்களுக்குச் சாதகமான சூழ்நிலை உண்டாகும். குடும்பத்தில் மழலை பாக்கியம் ஏற்படும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த இடமாற்றம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் திட்டமிட்ட காரியங்களை நிறைவேற்றிவிடுவீர்கள்.

விவசாயிகள் நல்ல லாபத்தைக் காண்பீர்கள். அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் நேர்மையான சிந்தனையுடன் ஈடுபடுவீர்கள்.

கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். பெண்களுக்கு முகத்தில் வசீகரமும், தோற்றத்தில் பொலிவும் உண்டாகும். மாணவர்கள் நண்பர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

weekly predictions

Related Stories

No stories found.