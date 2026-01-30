வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
விலகி இருந்த நட்பு, உறவு மறுபடியும் தேடி வரும். சவாலான வேலைகளையும் சுலபமாகச் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் நிதானமாகப் பணியாற்றுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வேலைகள் கச்சிதமாக முடிவடையும். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சி பிரச்னைகளில் தீர்வு காண்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் தேடி வரும்.

பெண்கள் தியானம், பிராணாயாமம் போன்றவற்றைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஜனவரி 30, 31.

